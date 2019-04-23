В Москве поймали мошенников, воровавших деньги с карт

Группа мошенников задержана в Москве и Московской области. По данным следствия, преступники отсылали клиентам банков сообщения, что их карты заблокированы, и требовали срочно перезвонить по указанному номеру.

Во время телефонного разговора мошенники выясняли все персональные данные владельцев карт, а потом снимали все деньги или покупали с помощью карт дорогостоящую технику, которую потом продавали. Всего злоумышленники успели отправить более 500 таких SMS. У подозреваемых было изъято 80 мобильных телефонов, 350 сим-карт и 40 банковских карт. Также изъято 9 ноутбуков, 13 планшетов и 4 диска с телефонными базами.

Как сообщила телеканалу "Россия 24" официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время пятеро мужчин находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (мошенничество). Следствие ищет возможных соучастников.