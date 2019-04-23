22 тысячи гектаров России охвачены огнем

Пожары на площади около 22 тысяч га полыхают в лесах регионов России. По данным МЧС, в Забайкальском крае горит около 21,2 тысяч га. В Приморье — 313 га, в Хабаровском крае — 117 га, в Иркутской области — 89 га.

Пожары зарегистрированы также в Смоленской, Псковской и Амурской областях и в Красноярском крае. В тушении задействованы 1770 человек, 446 единиц техники, 11 воздушных судов.

Лесные пожары охватили в России 22 тысячи гектаров. Взять их полностью под контроль пока не удается, несмотря на усиленную группировку пожарных. Почти все очаги находятся в Забайкалье. Там к режиму чрезвычайной ситуации добавилось штормовое предупреждение. Шквалистый ветер до 30 метров в секунду.

Но пока последние облеты МЧС обнадеживают жителей сельской местности. Степные пожары временно затихли.

Работа "Авиалесоохраны" с воздуха осложняется из-за погодных условий. В отдельных районах края погода нелетная. Тем временем общая площадь лесных пожаров в регионе уже перевалила за 21 тысячу гектаров. Режим ЧС сохраняется.

Круглосуточный мониторинг пожароопасной обстановки не завершается. По всему региону — пожарные посты. Сухая трава может воспламениться в любую секунду — достаточно одной спички. Лес продолжает гореть.

Также крупные возгорания зафиксированы в Приморье, Иркутской области и Хабаровском крае. За сутки "Авиалесоохрана" потушила пожары на площади более 12 тысяч гектаров. Начало гореть и Подмосковье. Первые очаги были ликвидированы недалеко от Ногинска, Балашихи и Клина. Особый противопожарный режим действует более чем в 60 регионах страны.