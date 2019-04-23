Знаменитой башне Ахун требуется реконструкция

Знаменитой сочинской достопримечательности — башне Ахун — требуется реконструкция. К такому мнению пришли члены специальной комиссии, посетившей гору. Об этом сообщает "Вести Сочи".

Как рассказали вошедшие в состав комиссии сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и ГИБДД, территория вокруг башни находится в неудовлетворительном состоянии. Вокруг памятника архитектуры федерального значения расположено множество кафе и шашлычных, нарушающих требования пожарной безопасности. Непосредственно перед башней устроили рынок. Комиссия планирует направить запросы в прокуратуру края. В том числе, недоумение вызывает, почему посещение достопримечательности стало платным.

Смотровая башня на горе Большой Ахун была построена в тридцатые года 20 века и пользуется необыкновенной популярностью у туристов.