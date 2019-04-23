Тренер клуба НБА Люк Уолтон обвиняется в харрасменте

Наставнику клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Сакраменто Кингз" Люку Уолтону вменяют сексуальные домогательства. В харрасменте известного специалиста обвинила бывшая ведущая телевизионного канала, который транслирует матчи другой команды НБА "Лос-Анджелес Лейкерз", Келли Теннант. Уолтон в этом году сменил стан "озерных" на работу в "Кингз".

Женщина обвиняет Уолтона в домогательствах, которые произошли несколько лет назад во время совместной работы над предисловием к книге Теннант о баскетболе. Как сообщает ESPN, якобы тренер и журналистка уединились в номере отеля, где Уолтон пытался совершить с женщиной действия сексуального характера, целовал и прикасался к ней.

Интересно, что оба клуба, с которыми в последнее время связан тренер, не комментируют скандал. "Лейкерз" отметили, что Уолтон уже не работает с командой и о ситуации все узнали уже после его увольнения, а представители "Сакраменто" настаивают на том, что развитие ситуации произошло до того, как наставник подписал контракт с "Кингз". НБА проводит расследование.