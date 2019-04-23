Артем Дзюба – лучший футболист 24 тура российской премьер-лиги

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом 24 тура российской премьер-лиги. Это стало известно после проведенного опроса РПЛ совместно со своими информационными партнерами.

Дзюба в минувшем туре отметился двумя голами, которые он забил в ворота одного из преследователей "Зенита" в таблице – "Краснодара". Решающий гол в его исполнении был забит на 95 минуте, а встреча завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 3:2.

🎉 Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 24-го тура стал Артём Дзюба!

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📊 Форвард @zenit_spb набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей ВКонтакте! #ИгрокТура #Зенит #Дзюба pic.twitter.com/bGgI8NyPzi — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 23 апреля 2019 г.

По результатам опроса Дзюба получил от интернет-пользователей 28 155 голосов. Это 62,1 процента от общего числа голосовавших. Вторым стал форвард ЦСКА Федор Чалов, за которого проголосовало 12 518 болельщиков (27,61 процента). Замкнул тройку спартаковец Николай Рассказов, набравший 2 086 голосов (4,6 процента).