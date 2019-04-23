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23 апреля 201909:59

Умер Ренальд Кныш, тренер олимпийской чемпионки Ольги Корбут

В белорусском Гродно на 88-м году жизни скончался известный тренер по спортивной гимнастике Ренальд Кныш, который в советские времена воспитал четырехкратную чемпионку Олимпийских игр Ольгу Корбут. Также тренер работал с олимпийской чемпионкой-1964 Еленой Волчецкой и победительницей первенства Союза Тамарой Алексеевой.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Ренальда Ивановича Кныша, Белорусской ассоциации гимнастики, — цитирует РИА Новости сообщение на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики России. – Скорбим вместе с вами".

Главным в тренерской работе Кныша были эксперименты с гимнастическими элементами ультра-си, которые приносили успехи его ученикам, в частности, Корбут. Всего специалист изобрел более 20 новых элементов, стал заслуженным тренером СССР, а в 1972 году – почетным гражданином Гродно.

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