Конфликт в "МанЮнайтед": игроки разругались после разгрома от "Эвертона"

В английском "Манчестер Юнайтед" назревает скандал. Футболисты "красных дьяволов" после разгромного поражения от "Эвертона" со счетом 0:4 принялись обвинять друг друга в столь крупном поражении от середняка АПЛ.

После финального свистка матча в Ливерпуле между некоторыми футболистами "Юнайтед" произошла перепалка, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail. Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер не стал подбирать слов, описывая игру своих подопечных. Разговор в раздевалке клуба продолжился полчаса.

Кроме того, сообщается, что в целом атмосфера в команде сейчас похожа на ту, которая была при предыдущем наставнике манкунианцев Жозе Моуриньо. Все это вызывает тревогу у тренерского штаба, который теперь опасается за свои места в клубе.

Напомним, что после разгрома от "ирисок" "Манчестер Юнайтед" с 64 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. От тройки лидеров манкунианцев отделяет три балла.