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23 апреля 201911:10

Крымскую энергосистему отрубили от России

В Крыму начались испытания энергосистемы полуострова в изолированном режиме. Это стало возможно благодаря запуску на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭС, сообщили "Интерфаксу" в ООО "Севастопольэнерго".

Первые очереди обеих ТЭС были введены в эксплуатацию в конце января 2019 года, вторые энергоблоки — в середине марта. Мощность каждой из ТЭС — 470 МВт.

До строительства двух станций основной переток электроэнергии поступал в Крым по энергомосту с материковой территории России. Также в случае необходимости на полуострове использовали мобильные газотурбинные электрические станции.

Испытания продлятся 23 и 24 апреля. Проверка должна проверить работу энергосистемы в условиях обеспечения потребителей Крыма электроэнергией в полном объеме, уточнили в ГУП "Крымэнерго".

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