Вместо пешеходного перехода — паромная переправа: Нарьян-Мар тонет в талой воде

Нарьян-Мар уже несколько дней переживает наводнение из-за таяния снега. Местные жители жалуются, что по городу невозможно передвигаться без высоких сапог или даже плавательных средств.

Затоплены дворы, детские площадки и, самое главное, городские дороги. Водители ездят на свой страх и риск, погружаясь в воду по самый капот и поминутно ожидая поломки двигателя в следствие гидроудара.

В свою очередь, пешеходы особенно глубокие места форсируют при помощи резиновых лодок — по некоторым улицам курсируют импровизированные паромы.