ММА. Дастин Порье усомнился в способностях Хабиба Нурмагомедова

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата американец Дастин Порье отказался признавать действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова идеальным бойцом. По мнению американского бойца, он сможет найти у россиянина слабые места.

"У Нурмагомедова я не вижу никаких очевидных ошибок, но я готов образовать дыры там, где их нет, — приводит слова Порье Газета.Ru со ссылкой на ESPN – Никто не является идеальным, и победить можно кого угодно".

Напомним, что накануне Порье бросил вызов Нурмагомедову и тот принял его. Ожидается, что поединок между бойцами состоится в сентябре в Абу-Даби.