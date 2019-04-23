День траура на Шри-Ланке: пострадавшие при терактах продолжают умирать

На Шри-Ланке сегодня общенациональный день траура по жертвам терактов, совершенных во время празднования католической Пасхи 21 апреля.

Возле церкви в Коломбо, в которой произошел один из взрывов, собралось огромное количество людей: многие пришедшие держали свечи и произносили молитвы. Флаги над государственными учреждениями приспущены, передает "Интерфакс".

По последним данным, в результате восьми взрывов погиб 321 человек, более 520 человек получили различные ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра средств связи и массовой информации Рувана Вийевардене. Ранее было известно о 310 погибших и 480 пострадавших.

Атаку совершили террористы-смертники. Первые шесть взрывов прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. 22 апреля возле одной из взорванных церквей прогремел сработала еще одна бомба.

На острове введен режим чрезвычайного положения. Задержаны 24 подозреваемых в причастности к атакам. В нападении власти обвиняют исламистскую группировку "Таухиид Джамаат" (запрещена в России). Спецслужбы полагают, что ее участники связаны с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).