В команде Зеленского пообещали рассказать правду о котлах Иловайска и Дебальцева

В команде Владимира Зеленского, который уже очевидно с большим перевесом голосов побеждает на выборах президента Украины, выступили с заявлением о самых болевых точках последних лет.

Член команды Зеленского Иван Апаршин пообещал, что уже вскоре будет обнародована правда об Иловайском и Дебальцевском котлах и о начале войны в Донбассе в 2014 году.

"Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать", — пообещал член команды Зеленского.

Он также добавил, что "должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности".

Кроме того, Апаршин заявил, что понесут ответственность и "все причастные к нарушениям в системе обеспечения Вооруженных сил Украины", передает РИА Новости.

Речь идет о тех, кто был "каким-то образом причастен к многочисленным полукриминальным схемам по горюче-смазочным материалам и нарушениям в системе обеспечения ВСУ".

"Очевидно: посадки будут", — написал Апаршин в своем блоге на сайте портала "Обозреватель".

По данным украинских журналистов, которые провели собственное расследование, к этим схемам был причастен, в частности, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек.

Сообщается, что они с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300 процентов, а товар якобы завозили из России контрабандой или закупали на складах украинский воинских частей.

Таким образом, отмечается в соответствующем расследовании одного из украинских порталов, от Укроборонпрома было получено больше 9,2 миллиона долларов США.

Иловайск и Дебальцево — города в Донбассе, где попали в окружение (котлы) украинские силовики. Тогда погибло очень много украинских солдат.

В начале августа 2016 года Надежда Савченко (уже после пребывания в российской тюрьме и до тюрьмы украинской), будучи тогда еще депутатом Верховной рады, заявляла на пресс-конференции, что "народ не простит власти" котлы Иловайска и Дебальцева.

Савченко утверждала, что видела материалы секретных расследований и говорила с солдатами, которые лично были там и знают, что эти котлы были, в то время как власть утверждала, будто их не было.