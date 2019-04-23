Омская область попрощается с аналоговым вещанием в июне

Омская область готовится попрощаться с аналоговым вещанием в июне. Событие, которого ждут все жители, запланировано на 3 июня. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш".

Никаких сложностей при переходе на "цифру" возникнуть не должно, успокаивают специалисты. Если же вопросы по перенастройке все-таки возникнут, в регионе уже открылась горячая линия. Кроме того, помочь могут и добровольцы. Они гарантированно устранят все неполадки. Большинство телевизоров могут обойтись без специальных приставок. Покупка понадобится, только если модель более старая. Многодетным семьям, инвалидам, одиноким пенсионерам положена компенсация — тысяча рублей. Уточнить, предусмотрена ли матпомощь в каждом конкретном случае, можно у специалистов.

Региональная горячая линия работает по телефону: 79-07-38, правда, только в рабочие дни. Круглосуточно на все вопросы вам ответят по телефону: 88002202002.