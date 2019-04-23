Маршрутка без тормозов пролетела сквозь группу пешеходов и никого не задела. Видео

В украинском Каменском сегодня на спуске у маршрутки отказали тормоза. Автобус пронесся по проспекту Свободы, выскочил, пытаясь избежать столкновения с другими участниками движения, на трамвайные пути встречного направления и едва не раздавил нескольких пешеходов, идущих с остановки.

Люди проявили завидную реакцию: девушка успела перебежать, мужчина остановиться, а мать с ребенком отпрыгнуть, разминувшись с верной гибелью в считанных сантиметрах. Переполненный автобус, опасно раскачиваясь, на бешеной скорости пролетел сквозь группу пешеходов и никого не задел.

Спуск закончился, и спустя сотню метров маршрутка остановилась. В результате происшествия никто не пострадал, и очевидцы называют это настоящим чудом.