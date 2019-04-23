Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

Председатель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль подал в отставку по собственному желанию, передает ТАСС.

"Прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", — написал Москаль на своем официальном сайте.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах, о сложении полномочий уже заявили председатель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко и Львовской ОГА Олег Синютка.

По разным причинам в отставку также были отправлены еще несколько глав областных администраций.

10 апреля правительство одобрило увольнение главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, имя которого представители украинских СМИ связывали с возможной причастностью к заказу убийства активистки Екатерины Гандзюк.