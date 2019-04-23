Савченко вернулась из тюрьмы в Верховную раду спустя год

Впервые после освобождения из-под стражи Надежда Савченко — бывшая украинская военнослужащая, ставшая после пребывания в российской тюрьме нардепом, но вскоре попавшая в украинскую тюрьму, 23 апреля пришла в Верховную раду.

Савченко заверила журналистов, что намерена остаться в политике и "продолжать работать народным депутатом", так как "давала присягу украинскому народу".

Ее возвращение в украинский парламент транслировал телеканал "112 Украина".



Во втором туре выборов президента Украины 21 апреля Савченко поддержала кандидатуру Владимира Зеленского (по предварительным итогам голосования он побеждает с результатом в 73,23 процента).

Савченко сказала журналистам, что не будет вставать в оппозицию. По ее словам, ей" хватило прочитать программу кандидата" (Зеленского). "Это те пункты, которые я заявляла еще три года назад", — заявила нардеп.

Ранее она уже заявляла, что вместе со своей партией "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" намерена бороться за места в Верховной раде следующего созыва, напоминает ТАСС.

Следствие обвиняло Надежду Савченко в подготовке к теракту в сессионном зале Верховной рады и в правительственном квартале Киева.

22 марта 2018-го ее лишили депутатской неприкосновенности и арестовали, впоследствии неоднократно продлевая меру пресечения.

В ночь на 16 апреля суд в Киеве освободил Савченко, поскольку срок ее ареста истек. Следующее заседание по ее делу назначено на 7 мая.