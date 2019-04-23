Теннис. Чиновнику АТР дали срок за избиение и выкидыш у женщины

Член Совета директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джастин Джимельстоб был приговорен на три года условно за нанесение побоев. После долгого отрицания своей вины бывший американский теннисист и тренер сознался в содеянном.

От рук Джимельстоба пострадал бизнесмен Рэнделл Каплан – товарищ бывшей жены теннисного чиновника, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на New York Times. Теннисному чиновнику не нравилось, что мужчина имеет приятельские отношения с его экс-супругой и избил его на прямо на глазах беременной женщины и их дочери. Это произошло в прошлом году на Хэллоуин.

Джимельстоб принял решение признать свою вину для того, чтобы "вернуться к работе и сконцентрироваться на семье". Суд приговорил его к трем годам условно, 60 дням общественных работ, а также к прохождению курса по управлению гневом.