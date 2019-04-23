Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт. Артистка торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа, передает РИА Новости.

Менеджер певицы Маргарита Соколова написала в "Инстаграме", что сейчас "самое страшное уже позади и ситуация под полным контролем".

По ее словам, Мариной занимаются лучшие врачи, однако по их прогнозам до 20-х чисел мая певица будет находиться на реабилитации.

Менеджер артистки также сообщила, что запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июнь.

"Обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить", — пообещала Соколова и опубликовала снимок МакSим из больничной палаты.