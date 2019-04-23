"Манчестер Сити" готов совершить самый дорогой трансфер в истории

Действующий чемпион Англии и один из лидеров нынешнего сезона клуб "Манчестер Сити" может купить у мадридского "Атлетико" хавбека Родри Эрнандеса. При этом "горожане" готовы отдать за 22-летнего футболиста отступные в размере 70 млн евро и эта сумма обещает стать самой крупной в истории покупок команды, которой руководит испанец Хосеп Гвардиола.

С легкой руки тренера-земляка манкунианский клуб рассматривает кандидатуру Родри в качестве замены Фернандиньо, сообщает британское издание The Telegraph. Контракт с бразильцем, которому уже исполнилось 33 года, заканчивается летом 2020 года и, скорее всего, продлен не будет из-за "преклонного" возраста полузащитника.