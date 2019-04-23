Икарди может сменить "Интер" на "Пари Сен-Жермен"

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. На форварда миланского клуба претендует "Пари Сен-Жермен", готовый сделать аргентинца своей приоритетной целью.

Однако трансфер Икарди состоится только при одном условии – в случае ухода из "ПСЖ" Эдинсона Кавани, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Парижане пока не выходили с конкретным предложением на представителей "Интера", но именно они являются фаворитами в борьбе за нападающего.

В Милане оценивают аргентинского бомбардира в 70 миллионов евро. И это даже несмотря на то, что предыдущие два месяца Икарди не является игроком стартового состава – он продолжает конфликтовать с руководителями клуба из-за своих финансовых требований по новому контракту.

В текущем сезоне чемпионата Италии в его активе 23 игры, 10 голов и четыре ассиста.