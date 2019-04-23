В Башкортостане создадут охранные зоны вокруг шести памятников природы

В Башкортостане создадут охранные зоны для 6 памятников природы регионального значения. В их число войдут шиханы Юрактау и Торатау. Министерство экологии РБ опубликовало проект соответствующего постановления. В настоящий момент документ отправлен на экспертизу, передает ГТРК "Башкортостан".

Под охрану возьмут Охлебининскую гипсовую пещеру в Иглинском районе, скалу Большой колпак в Кармаскалинском районе, озеро Тугар-Салган, которое расположено у подножия Торатау, и Карламанскую пещеру. В охранных зонах будет соблюдаться так называемый заповедный покой: на территориях запретят любого рода производственную деятельность и складирование мусора, а на озере — устраивать водопой домашнего скота.

Помимо этого, в районе Юрактау запретят выпас скота, а вокруг Торатау - сбор окаменелостей, насекомых в энтомологические коллекции и растений для гербария.