23 апреля 201913:28
17-летняя петербургская школьница напала с ножом на 11-летнего мальчика
В Санкт-Петербурге задержана 17-летняя девушка, которая пырнула ножом 11-летнего мальчика. Инцидент произошел на Двинской улице 19 апреля, ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести, он не знал, кто на него напал. Поэтому найти подозреваемую удалось только сейчас, сообщает агентство ТАСС.
Полиция возбудила дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Девушка отпущена под подписку о невыезде, уточняет местное МВД.
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