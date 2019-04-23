Камеры зафиксировали предполагаемого исполнителя теракта на Шри-Ланке

Предполагаемый исполнитель одного из терактов на Шри-Ланке и его координатор попали в объектив камер наблюдения. Записи опубликовал местный телеканал Siyatha News.

На кадрах видно, как около девяти часов утра 21 апреля человек в красной рубашке занимает "наблюдательный пост" через дорогу от церкви Святого Себастьяна в Негомбо. Через несколько минут появляется мужчина с тяжелым рюкзаком за спиной, который проходит по улице, а затем возвращается и заходит в храм, где в тот момент собралось множество прихожан по случаю католической Пасхи. Спустя несколько секунд прогремел мощный взрыв — по предварительным данным, смертник привел в действие спрятанное в рюкзаке взрывное устройство.

Точных данных о погибших в церкви местные силовики не приводят, уточняя, что их больше ста. Всего в результате восьми взрывов, по последней информации, был убит 321 человек, свыше 500 получили ранения.

Ответственность за нападения взяла на себя исламская группировка "Джамаат ат-Таухид" (запрещена в РФ), местные власти склонны считать, что эта акция стала ответом на теракт в новозеландском Крайстчерче.