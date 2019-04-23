На Шри-Ланке готовятся запретить ношение бурок и никабов

Из-за предполагаемой причастности большого количества женщин к недавним взрывам, в которых погибли сотни человек, власти Шри-Ланки могут ввести запрет на ношение в стране никаба и бурки.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник в правительстве, 22 апреля уже предприняты шаги в связи с возможным запретом на их ношение.

Такое решение было принято после допроса подозреваемых и на основании других доказательств, которые "указывают на причастность большого числа женщин к атакам, которые произошли в Пасхальное воскресенье", передает РИА Новости.

На Шри-Ланке 21 апреля, когда верующие праздновали Пасху (по западному стилю) произошла серия взрывов. Сначала прогремели шесть взрывов: в трех храмах и трех отелях страны, затем был седьмой на западе острова и восьмой в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

Местные СМИ сообщали, что теракты совершили террористы-смертники.



22 апреля в столице Шри-Ланки прогремел еще один взрыв около церкви, на которую была совершена атака 21 апреля.

По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, среди них 45 детей. Больше 520 человека ранены.