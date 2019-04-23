В Шереметьеве задержали авиадебошира, пытавшегося выйти из самолета во время полета

В столичном аэропорту Шереметьево задержали пьяного пассажира, который устроил скандал в самолете. Инцидент произошел накануне на борту рейса Бангкок — Москва.

По словам очевидцев, хулиган угрожал бортпроводникам, громко ругался и даже пытался покинуть самолет через аварийный люк. Буйного пассажира пришлось связать. После приземления его передали сотрудникам полиции аэропорта Шереметьево. По новому закону таким нарушителям теперь грозит реальный срок и попадание в черный список авиаперевозчиков.