В чемпионате Греции по футболу – новый обладатель титула, который не был на троне с 1985 года. Это клуб ПАОК, владельцем которого является российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди. В предпоследнем туре первенства его команда победила соперников из "Левадиакоса" (5:0) и досрочно завоевала звание.

Всего в чемпионате Греции должно быть сыграно 30 туров, но ПАОК после 29 матчей набрал 77 очков и стал недосягаем для преследователей: идущий вторым "Олимпиакос" имеет 72 турнирных балла и уже не сможет обойти главного конкурента. ПАОК стал чемпионом Греции в третий раз в своей истории, ранее клуб из Салоников выигрывал чемпионат страны в 1976 и 1985 годах. После прихода в команду Саввиди, который в 2013 году получил греческое гражданство, ПАОК четыре раза завоевывал серебро национального первенства.