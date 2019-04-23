Не заметил: водитель задавил завязывающего шнурки школьника

В минувший понедельник в Орске микроавтобус задавил школьника, присевшего завязать шнурки на территории, прилегающей к продуктовому магазину.

Инцидент произошел 22 апреля на улице Крайней. Ребенок присел завязать шнурки сбоку от транспортного средства, а водитель микроавтобуса сел в кабину, тронулся и сразу же повернул направо, раздавив 12-летнего мальчика, сидевшего слишком низко, чтобы его легко можно было заметить.

От полученных травм школьник скончался до приезда скорой помощи.