Путем Мюнхгаузена: футболист "Шинника" подбил утку мячом во время матча ФНЛ

Футболист ярославского "Шинника" Валерий Цховребов открыл сезон охоты прямо во время матча Футбольной национальной лиги против "Тюмени", сбив мячом утку. Случай произошел во время матча в Ярославле и невольно напомнил зрителям одну из историй про барона Мюнхгаузена.

После попадания футбольным снарядом в птицу, та упала на край поля и какое-то время лежала там в состоянии нокдауна. Однако, как сообщает телеканал "Россия 24", спустя некоторое время она пришла в себя и смогла продолжить свой путь.

Что же до Цховребова, то в этом матче он нанес еще один точный удар, но на этот раз — уже строго в рамках своих профессиональных обязанностей. Защитник забил мяч, и он стал победным для его команды – "Шинник" выиграл 1:0.