Собака-поводырь стала экскурсоводом в Эрмитаже

Собака-поводырь впервые стала экскурсоводом в Эрмитаже. Специально обученный пес-проводник прибыл в город на Неве из Московской области, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Перед экскурсией по залам музея специалисты школы, где учат животных-поводырей, рассказали сотрудникам Эрмитажа об особенностях сопровождения слепых и слабовидящих людей. Существует масса деталей, очень важных при обучении четвероногого помощника. Например, собаку никогда нельзя торопить, ведь каждое ее движение означает что-то важное для человека, которого она ведет. Сопровождать своего спутника пес должен с левой стороны. По Федеральному закону, хозяина с собакой-проводником обязаны пропускать во все общественные места.

Чаще всего поводырями становятся овчарки и лабрадоры. При этом кинологи в первую очередь обращают внимание на то, чтобы животное было спокойным, дружелюбным и послушным. Всего около полутора тысяч "лучших друзей человека" в нашей стране имеют паспорт собаки-проводника.