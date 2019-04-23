Московские врачи научились справляться с редкими видами тромбоза

Отделение по пересадке костного мозга готовится к открытию в городской больнице №52. Это одна из крупнейших столичных клиник, которая специализируется на заболеваниях крови и почек. Ее пациентки — будущие мамы с диагнозами, которые раньше считались несовместимыми с беременностью и родами.

- 7 февраля на свет появилось это маленькое чудо.

Рождение Захара для Елены действительно чудо. Несколько лет назад у нее возникли проблемы со здоровьем — заболевание крови. Долгое время никто даже не мог поставить диагноз. За месяц до родов ее положили в 52-ю больницу под наблюдение врачей. И теперь она продолжает приходить сюда уже с малышом на плановые обследования.

"У меня были некие сложности со здоровьем, которые беременность обострила. Был рост тромбоцитов. И я попала сюда на обследование", — рассказывает пациентка Елена Кудрявцева.

С диагнозом Елены — редкий вид тромбоза — раньше родить было невозможно. Слишком опасно и для мамы, и для ребенка. Но простых случаев здесь и не бывает.

"Наша служба была создана в этой больнице для таких вот нестандартных ситуаций. Даже если шторм — мы из него выплывем, мы к этому привыкли", — объясняет Андрей Буланов, главный внештатный специалист-трансфузиолог, заведующий отделением выездной реанимационной гематологической бригады ГКБ № 52.

Акушеры здесь теперь работают совместно с гематологами, нефрологами, онкологами и другими узкими специалистами.

"У нас есть уже наработанный опыт, когда мы во время беременности проводим курсы химиотерапии, родоразрешаем пациенток на доношенном сроке и получаем совершенно здоровых детей и пациенток — мамочек — в ремиссии", — говорит Инга Кокая, заместитель главного врача по акушерству ГКБ №52.

52-я больница исторически один из крупнейших центров по лечению заболеваний почек и крови. Но список профильных служб постоянно растет. Сегодня здесь помогают людям с нарушением иммунной системы, в том числе при тяжелых формах аллергии, и даже принимают роды у пациенток с пересаженными органами.

"Вот эта возможность вместе вести женщин, позволять им стать мамами, наблюдать их в дальнейшем — это, конечно, здорово и очень интересно, а главное, что это мотивирует. Победы — это всегда очень приятно", — объясняет Марьяна Лысенко, главный врач ГКБ №25.

Таких побед в будущем должно стать больше. В 52-й больнице к открытию готовят отделение пересадки костного мозга.