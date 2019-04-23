Ирина Чериченко рассказала, как чуть не стала монашкой

Она побывала в испанской тюрьме и чуть не ушла в монастырь: актриса Ирина Чериченко известна многим зрителям по таким знаменитым фильмам, как "Завтра была война", "Под знаком скорпиона" и "Смотрящий вниз", но мало кто знает, что событий в жизни этой удивительной женщины хватило бы на несколько кинокартин.

Детство Ирины прошло на Украине. После школы, обманув родителей, она поехала в Москву штурмовать театральные. Однако поступить в Щукинское училище ей удалось только через год. А уже в конце второго курса молодую актрису утвердили на главную роль в картине "Завтра была война" на роль Искры Поляковой. После выхода фильма Чериченко проснулась знаменитой.

Посыпались предложения от режиссеров, но это были не те роли, о которых мечтала актриса. "Я хотела сыграть что-нибудь наподобие Наташи Ростовой. Одели бы меня в красивое платье, причесали и посадили", — рассказывает Ирина в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

А вот сценарий фильма "Птицам крылья не в тягость" ей очень понравился. Съемки проходили в Пскове. Атмосфера старинного города и регулярное посещение церковных служб настолько сильно подействовали на Ирину, что после завершения проекта она стала послушницей в монастыре, пела в хоре и даже готовилась к постригу. "Когда мы закончили картину, я решила, что хочу пожить в монастыре. Но так меня засосало, что я осталась там на девять месяцев", — вспоминает актриса. Однако в самый последний момент девушка передумала и рванула обратно в Москву.

В столице начались приключения совсем другого рода. Чтобы получить прописку и устроиться на работу, Ирина согласилась на фиктивный брак с актером Валерием Яременко. "Мы стали мужем и женой, но романа у нас не было. Все закрутилось, завертелось со временем. Мы прожили четыре счастливейших, прекраснейших, восторженных года в любви и согласии", — призналась Ирина.

А в сложные 90-е годы актриса в составе танцевального коллектива рванула на заработки в Испанию. Там ей предложили периодически подвозить на машине двух местных жителей в Барселону и Мадрид. Девушка согласилась. А в итоге оказалась арестована по подозрению в торговле наркотиками.

"Когда меня вели к полицейской машине, я упала и потеряла сознание прямо на дороге. Это был микроинсульт, у меня отказала половина лица. Тогда я поняла, что значит, когда душа отделяется от тела", — откровенно рассказала Ирина. Позже ей удалось доказать свою невиновность, актрису отпустили, и она сразу же уехала обратно в Россию. Но новость о том, что образцово-показательная Искра Полякова из фильма "Завтра была война" арестована за торговлю наркотиками, тогда облетела все газеты.

По словам актрисы, она тогда решила, что это кара за отказ стать монахиней. "После испанской тюрьмы я была при смерти полгода, из меня как исчадие ада выходило", — вспоминает Ирина Чериченко.

Почему же Ирина сбежала из монастыря? Как актриса продавала конфеты в 90-е? Кто отец ее ребенка, и почему Чериченко рассталась с телеведущим Алексеем Лысенковым? Ответы — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".