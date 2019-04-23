Гитлер бежал в Аргентину без челюсти? Российский историк ответил ФБР

Комментируя рассекреченные документы ФБР США, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Адольф Гитлер покончил собой в Берлине, часть его челюсти и подтверждающая личность карта стоматолога хранятся в Москве, передает РИА Новости.

Ранее ФБР США рассекретило документы расследования версии побега Гитлера в Аргентину в 1945 году​​​. В материалах расследования говорится, что Гитлер добрался на подлодке до Южной Америки, а высокопоставленные аргентинские чиновники предоставили ему ранчо в южной части Анд.

Эта информация дошла до директора ФБР Эдгара Гувера, но руководство бюро сочло их "неполными", решив, что продолжать поиски Гитлера на основании этих сведений невозможно.

По словам Мягкова, после войны версию того, что Гитлер мог спастись, отрабатывали наши службы госбезопасности. До сих пор в архиве хранятся несколько томов расследования обстоятельств последних дней жизни и смерти Гитлера. Результаты расследования доказывают, что он принял цианистый калий и пустил себе пулю в голову.

Ученый отметил, что историками давно поставлена точка в исследовании обстоятельств смерти Гитлера. Мягков предложил американским специалистам обратиться в российские архивы, где можно ознакомиться с ранее рассекреченными и обнародованными документами. Кроме того, в России хранится часть челюсти Гитлера.

Историк напомнил, что в процессе опознания были допрошены его адъютанты, слуги, было вскрытие его первичного захоронения. Все доказательства сводились к тому, что найденные останки идентифицированы как останки Гитлера. Была проведена работа с его личным стоматологом, определяли принадлежность останков по зубам и другим приметам. "Они точно принадлежат Гитлеру", – добавил Мягков.

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Василий Христофоров рассказывал ранее о приезде в 2000-х годах исследователя из США в Центральный архив ФСБ. По словам Христофорова, американский ученый сверил хранящиеся в архиве фрагменты челюсти со сделанным при жизни рентгеновским снимком зубов Гитлера, который ранее нигде не фигурировал, и убедился в их подлинности.