НХЛ. "Калгари" близок к подписанию хоккеиста "Локомотива" Елесина

Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" близок к совершению покупки защитника ярославского "Локомотива" Александра Елесина. Российский хоккеист, вероятнее всего, уже подписал контракт с "огнями", о чем сообщает журналист Эллиот Фридман.

"Этот "загадочный защитник", скорее всего, Александр Елесин, — написал в своем личном Twitter журналист. – Хоккеист из "Локомотива" с правым хватом, а "Калгари" был одним из нескольких клубов, которого вел игрока".

Напомним, что ранее Вести.Ru сообщали о том, что несколько российских хоккеистов из клубов КХЛ в межсезонье переберутся в престижный заокеанский турнир. В том числе "Калгари", нацелившийся помимо Елесина на нападающего "Магнитки" Андрея Чибисова.