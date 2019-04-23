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Взрывы на Шри-Ланке 56 минут назад

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23 апреля 201914:47 Дмитрий Мароко

МИД рекомендует не ездить на Шри-Ланку. Как вернуть деньги за путевку?

Продажу туров на Шри-Ланку надо приостановить. С такими заявлениями выступили МИД и Ростуризм после того как на острове произошел уже девятый взрыв за последние два дня. Но как быть тем, кто уже купил путевку?

МИД России советует туристам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до тех пор пока обстановка не нормализуется. Пока что она далека от нормальной.

Находиться на острове, где за последние два дня произошло сразу девять взрывов, просто опасно, считают в Ростуризме. Там тоже рекомендуют россиянам на время забыть об отдыхе на Шри-Ланке.


Однако что делать тем, кто уже купил путевки, к примеру, на майские праздники? С одной стороны, ехать никто не запрещает. С другой — рекомендации МИД и Ростуризма дают законный повод не просто отказаться от потенциально опасного тура, но и попытаться вернуть за него деньги.

"Что касается туроператоров, то здесь действует 14-я статья отраслевого закона, которая указывает на обязанность туроператора вернуть цену турпродукта, если есть подтверждение от федеральных органов власти об угрозе жизни и рекомендация воздержаться от поездки. То есть закон устанавливает возврат цены турпродукта", — пояснил член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Тем, кто намерен отказаться от поездки на Шри-Ланку, нужно сообщить об этом своему туроператору и написать заявление. Поскольку договор приходится разрывать из-за форсмажорных обстоятельств, клиент имеет полное право получить свои средства назад. На практике, как объясняют представители турагентств, проще всего вернуть оплату за отель, а вот с авиабилетами могут возникнуть проблемы. Ведь большинство наших сограждан приобретают их по невозвратным тарифам.

"Турист имеет право на возврат денег, но ему вернут, скорее всего, деньги за проживание в отеле, потому что это туроператор может вернуть. А за регулярный билет — нет, потому что тариф, скорее всего, будет невозвратным. Здесь придется обращаться в суд и пытаться что-то возместить в судебном порядке", — подчеркнула PR-директор Управляющей компании Объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" Ольга Иванова.

Но массового отказа от туров в любом случае ждать не стоит. Ведь Шри-Ланка в это время года — не самое популярное направление. Там как раз начинается сезон дождей.

К тому же страна даже не входит в топ-10 самых популярных мест для отдыха у россиян. В прошлом году остров посетили только 60 тысяч наших сограждан. Для сравнения: в Крыму побывали более 6 миллионов человек. Больше всего Шри-Ланка популярна у туристов из соседней Индии, а также из Китая и стран Европы. Большинство из них сейчас стремятся покинуть остров. По словам очевидцев, обстановка больше не располагает к отдыху.

"Местные жители находятся в полном шоке и стараются не выходить на улицы. Все торговые центры закрыты", — рассказывает частный предприниматель Юсиф Джафаров, находящийся в Коломбо.

Представители бизнеса на острове уже подсчитывают будущие убытки. Для экономики Шри-Ланки туризм — важная статья дохода и источник более миллиона рабочих мест. На нее приходится больше пяти процентов национального ВВП. Это также третий по величине источник иностранной валюты для государства, свидетельствуют данные Capital Economics.

Впрочем, у властей остается еще полгода, чтобы разобраться с проблемами безопасности и убедить туристов вернуться на местные пляжи. Следующий высокий сезон стартует на острове в ноябре.

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