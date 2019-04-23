Рахим Стерлинг: наказание за расизм в футболе должно быть жестче

Хавбек футбольной сборной Англии и клуба "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг в очередной раз показал свою принципиальную позицию в вопросе осуждения расизма на спортивных соревнованиях. Игрок "горожан" сам не раз подвергавшийся оскорблениям считает, что ФИФА и прочие футбольные власти должны ужесточить наказание за проявления расизма.

"Когда я подвергаюсь оскорблениям на почве расизма, я не чувствую ожесточения, но я очень расстраиваюсь, — говорит Стерлинг в своей специальной колонке для британского издания The Times. – Мне жаль тех, кто это делает, просто потому что цвет моей кожи не делает меня меньшинством. Я просто человек, который хочет жить, как и все прочие".

Стерлинг напомнил, что официальные штрафы за расизм могут быть меньше, чем за демонстрацию логотипа спонсора. Игрок напомнил случай из одной из английских лиг, когда футболисты ушли с поля в знак протеста против оскорблений их вратаря: "И что же? Клуб оштрафовали за это на 165 фунтов. А клуб, чьи болельщики допустили оскорбления, – на 160 фунтов".

По мнению темнокожего игрока, одним из выходов из ситуации было бы наказание команд лишением очков за расистские оскорбления: "Да, за расизм нужно снимать очки и чтобы сумма была приличной – например, 9 очков сразу. Болельщик какого клуба поведет себя неосмотрительно, если это может привести к вылету его команды или выбьет из чемпионской гонки?"

Также Стерлминг считает, что возможной мерой наказания стало бы и решение проводить матчи без зрителей: "И тоже – не одну игру, а три или пять. Те, кто поощряет расизм, потеряют доход. И на это могут обратить внимание спонсоры. Это бы возымело огромный эффект. Люди бы дважды подумали перед тем, как игнорировать оскорбления".