В московской восьмиэтажке образовалась трещина после взрыва электросамоката

Громкий хлопок разбудил во вторник утром жителей восьмиэтажного дома на Хамовническом Валу — в одной из квартир взорвался аккумулятор электросамоката, после чего вспыхнул пожар. Владелец компактного транспортного средства не пострадал, как и другие жильцы, а вот квартире потребуется серьезный ремонт.

Батарея поставленного на ночь на зарядку рванула около шести часов утра 23 апреля на третьем этаже дома №24. Взрывной волной повредило стену дома и мебель, выбило створки окон на балконе и стекла припаркованных перед подъездом автомобилей. За хлопком последовал пожар, огонь перекинулся на лежавшие в комнате вещи. Впрочем, распространиться пламени не дали — через несколько минут все было потушено, однако из подъезда эвакуировали около 30 человек.

В момент взрыва в комнате не было людей, в противном случае без пострадавших бы не обошлось. На кадрах видно, сколь серьезная трещина образовалась в межкомнатной стене.

Причины произошедшего предстоит установить экспертам.

Инциденты с аккумуляторами электросамокатов не редкость: с тех пор, как этот вид транспорта пошел в народ, то и дело появляются сообщения о возгораниях и взрывах. Самый наглядный, пожалуй, случай произошел в середине минувшего года в Поднебесной, где отец с дочкой успели покинуть квартиру за несколько секунд до громкого хлопка.