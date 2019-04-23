Ковтун объявил о завершении карьеры в фигурном катании

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию в мужском одиночном катании Максим Ковтун принял решение завершить свою спортивную карьеру. Спортсмен прощается со спортом в возрасте 23 лет.

"Я принял решение завершить карьеру. У меня не было какого-то длительного пути и раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо осознал, к чему идет моя спортивная жизнь, -признался Ковтун, слова которого приводит РИА Новости. – Год назад я не мог завершить выступления в фигурном катании и даже не думал об этом".

"Тогда я знал, что если не смогу вернуться на свой прежний уровень, то чувство нереализованности меня просто сожрет. Сейчас же у меня присутствует четкое ощущение, что как фигурист я сделал все что мог и на что был способен".

Он также отметил, что в спорте его серьезным ограничителем является здоровье. Он испытывает проблемы со спиной. Накануне Ковтун был вынужден пропустить чемпионат мира в японской Сайтаме. Основной причиной назывались как раз его медицинские показатели.