Дело Арашуковых: имущество арестовано, СК работает в 19 городах

Правоохранительные органы проводят свыше 30 обысков в 19 городах. Все эти мероприятия связаны с делом семьи Арашуковых, уточняют в СК РФ.

Также сообщается об аресте новых фигурантов. Среди них высокопоставленные сотрудники СК России и МВД по Карачаево-Черкесии: например, бывший первый заместить главы следственного управления Казбек Булатов, старший следователь по особо важным делам Андрей Филиппов, начальник местного центра "Э" Тимур Битуганов. Все они состояли в дружеских отношениях с Арашуковыми и их подозревают в превышении полномочий.

Также 23 апреля стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал имущество самого сенатора, его семьи и других фигурантов расследования. В частности, речь идет о земле, трех домах и одном жилом помещении в Карачаево-Черкесии, которыми владеет Рауф Арашуков, и еще трех домах, принадлежащих его отцу.

Кроме того, семь обвиняемых теперь не могут пользоваться своими банковскими счетами, точнее суммами в пределах нанесенного ущерба, а это около 30 миллиардов рублей.

Напомним, правоохранительные органы считают, что Рауф Арашуков может быть причастен к убийству заместителя председателя молодежного движения "Адыге Хасэ" Ослана Жукова и советника главы республики Карачаево-Черкесия Фраля Шебзухова. Отца сенатора, Рауля Арашукова, обвиняют в краже природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.