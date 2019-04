Враги народа! Трамп потребовал от журналистов NYT извиниться на коленях

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, напомнив, что издание уже извинялось перед ним в 2016 году после президентских выборов.

I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People!