Враги народа! Трамп потребовал от журналистов NYT извиниться на коленях

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, напомнив, что издание уже извинялось перед ним в 2016 году после президентских выборов.

I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 апреля 2019 г.

"В этот раз им придется опуститься на колени и вымаливать прощение — они действительно враги народа!" — эмоционально заявил миллиардер.

Накануне, 22 апреля The New York Times напечатала материал обозревателя Пола Кругмана, в котором тот в очередной раз обвинил американского президента в воспрепятствовании расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году, а всю Республиканскую партию — в отсутствии патриотичности.

Трамп отметил, что Кругман, как и The New York Times одержимы ненавистью и утратили всякое доверие читателей из-за лживых и некорректных статей.

Трамп многократно обвинял либеральные СМИ США, среди которых The New York Times, телеканалы CNN, NBC, ABC и ряд других в предвзятом отношении к нему и решениям его администрации, называя журналистов "врагами народа".