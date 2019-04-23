На Кипре арестован первый серийный убийца в истории страны

Полиция Кипра арестовала 35-летнего солдата, которого подозревают в убийстве трех человек. Если вина задержанного подтвердится, он станет первым серийным убийцей в истории страны, сообщает Daily Mail.

Неназванного военнослужащего арестовали после обнаружения тел двух женщин. Солдата также подозревают в том, что он убил 6-летнюю дочь одной из жертв.

Женщины пропали в 2018 году, в апреле их тела нашли в затопленной шахте Мицеро, которая находится недалеко от столицы Кипра Никосии.

Сейчас водолазы ищут останки девочки в соседнем озере.

В убийстве одной из пропавших женщин военнослужащий уже признался. По словам арестованного, он задушил 28-летнюю уроженку Филиппин. Арестованный заявил, что встречался с будущими жертвами, познакомившись с ними через специальное приложение.