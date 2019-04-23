На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение

В порядок после пожара привели могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве. Экс-супруга певца Наталья написала заявление в полицию. В пресс-службе московского "Ритуала" заявили, что возгорание на могиле произошло по вине посетителей кладбища. Ни о каком вандализме речи не идет.

Тем не менее, для наблюдения за могилой будет установлено видеонаблюдение. Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы. Именно эти люди, якобы, накануне звонили, угрожали подобной провокацией, а затем ее организовали, сняли сгоревшую могилу на видео и без разрешения руководства кладбища вызвали на место телевизионную группу, сообщает РИА Новости. На могиле были сожжены венки и крест, а также разбита табличка.

Проверкой инцидента занимается Следственный комитет России. Все причастные к этому безобразию будут привлечены к уголовной ответственности, уверен Андрей Разин.

54-летний Евгений Осин скончался в ноябре 2018 года. У него внезапно остановилось сердце. В конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво". После группы "Браво" он начал сольную карьеру. Популярность артисту принесли песни "Плачет девушка в автомате", "Не верю", "Студентка-практикантка", "Восьмое марта", "Попутчица" и другие.