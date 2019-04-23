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23 апреля 201915:56

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

Сергей Карпов/ТАСС

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.

В пресс-службе ГИБДД информацию подтвердили, отметив, что сейчас выясняется, в каком объеме идет подтопление. Ограничений для проезда автомобилей на данном участке пока нет.

 

Между тем, в пресс-службе ГБУ "Гормост" заявили, что никакого подтопления в Лефортовском тоннеле нет, движение осуществляется в штатном режиме.

В начале января был затоплен Тушинский тоннель, проходящий под Каналом имени Москвы. Крупная промоина образовалась в районе шлюза номер 8, в итоге в тоннель хлынул поток воды вперемешку с песком и глиной. Причины январской аварии уже установлены: это грубые ошибки проектирования и некачественные стройматериалы.

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