Радикальные экологи устроили перформанс в лондонском Музее естествознания

В Лондоне продолжают протестовать активисты движения Extinction Rebellion, которые требуют от властей прекратить изменения климата. Около сотни экологов захватили несколько залов в лондонском Музее естествознания и улеглись на пол в рамках "мертвого протеста", сообщает Evening Standard.

Акция длилась около 30 минут, ни один ее участник не был задержан.

15 апреля активисты Extinction Rebellion вышли на акции протеста по всему миру, потребовав от властей остановить выброс вредных веществ в атмосферу. Протесты продлятся до 29 апреля.