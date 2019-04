Радикальные экологи устроили перформанс в лондонском Музее естествознания

В Лондоне продолжают протестовать активисты движения Extinction Rebellion, которые требуют от властей прекратить изменения климата. Около сотни экологов захватили несколько залов в лондонском Музее естествознания и улеглись на пол в рамках "мертвого протеста", сообщает Evening Standard.

Акция длилась около 30 минут, ни один ее участник не был задержан.

Die in at Natural History Museum right now. #ExtinctionRebellion #FridaysForFuture pic.twitter.com/SC055wcrgz