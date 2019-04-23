В Челябинске судят псевдоврача, совершившего жестокое ритуальное убийство

В Челябинске началось первое заседание суда по делу лжеврача Бориса Кондрашина, который совершил жестокое ритуальное убийство. Слушания проходят в закрытом режиме. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кондрашин обвиняется в использовании фальшивых документов и незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Ранее следователь обратился с ходатайством о продлении обвиняемому заключения под стражей. Прошение было удовлетворено, он останется в СИЗО до конца мая.

ГТРК "Южный Урал" напоминает, убийство произошло 20 лет назад. Борису Кондрашину было 16 лет. Считая себя вампиром, он убил своего одноклассника, выпил его кровь и съел часть печени. Соседи по дому, которые тогда были понятыми, сейчас вспомнают, что уже тогда он отличался от своих сверстников. Пожилая соседка уточняет, "нашли руки в платочке с формалином. Голову так и не нашли. Так, без нее, мальчика и похоронили. Они были одноклассниками, Борис вроде нормальный был парень, а потом не знаю, что с ним случилось. всего одну ночь отца дома не было". Соседка вспоминает, что он ходил в морг, "наверное, врачом хотел стать".

Соседка по лестничной клетке поделилась: "Я помню, все это случилось 1999 году. Мне было 19. Но Боря всегда отличался: курил трубку, с тросточкой весь из себя. Интересовался мистикой, мы видели много мистических книг и видеокассет, когда были понятыми, у него. Действительно он хотел стать врачом- патологоанатомом. Насколько мы знаем, семья приехали из Магадана. У отца там вроде были свои частные клиники. Он работал наркологом. Когда произошла трагедия ночью, отец был на выезде. Я знаю, что у Бори под кроватью нашли белую изрезанную футболку всю в крови. Куски мяса на следующий день нашел его отец, когда пошел гулять с собакой. Он и попросил нас вызвать милицию, а сам тем временем увез Борю к бабушке".



В то время Бориса Кондрашина признали психически нездоровым и отправили на принудительное лечение, где он провел 10 лет. Затем по поддельному диплому устроился на работу в медицинское учреждение. Его приняли на ставку терапевта. И сколько людей пострадали от действий псевдоврача пока сказать сложно.