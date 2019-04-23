Крыша жилой многоэтажки вспыхнула на севере Москвы

Жильцов 14-этажного дома на севере столицы эвакуировали из-за сильного пожара на крыше. Очевидцы сняли затянутый черным дымом дом.

Огонь в многоэтажке на Фестивальной улице вспыхнул около двух часов дня 23 апреля. На кадрах видны языки пламени на крыше здания, часть прогоревших фрагментов рухнула вниз.

Из квартир эвакуировали около 50 человек, сведений о пострадавших не поступало.

На локализацию огня у спасателей ушло около 30 минут. О причинах возгорания ничего не сообщается.