Упал-отжался: суворовцы показали Путину уникальных роботов

Воспитанники Санкт-Петербургского суворовского училища показали президенту РФ Владимиру Путину в центре дополнительного образования свои разработки в области робототехники, а также авиа- и судомоделирования.

"Интерфакс" передает, что главе государству продемонстрировали прототип робота, способного устанавливать мины на песчаном грунте.

Один из суворовцев показал президенту собранных им небольших роботов, наделенных способностью распознавать голос. Он велел роботам принять упор лежа, отжаться три раза, после чего постоять на голове и те выполнили его команды.

Путин также ознакомился с копиями летающих моделей самолетов времен Великой Отечественной войны, а также плавающих морских судов, среди которых был и реконструируемый корабль Петра I "Фаворитка", создаваемый по чертежам императора.

Курсанты предложили руководителю страны принять участие в символической церемонии закладки новой модели корабля "Полтава". Путин согласился и установил мидель-шпангоут на киль возводимой модели, после чего сказал: "Спасибо вам огромное! Молодцы!"

После этого президент осмотрел спортивный комплекс, в том числе бассейн, понаблюдал за тренировками воспитанников училища в прыжках в длину, побывал в пневматическом тире и заглянул в зал рукопашного боя, где немного пообщался с тренером.