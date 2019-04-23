Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 апреля 201917:22

Упал-отжался: суворовцы показали Путину уникальных роботов

Михаил Метцель/ТАСС

Воспитанники Санкт-Петербургского суворовского училища показали президенту РФ Владимиру Путину в центре дополнительного образования свои разработки в области робототехники, а также авиа- и судомоделирования.

"Интерфакс" передает, что главе государству продемонстрировали прототип робота, способного устанавливать мины на песчаном грунте.

Один из суворовцев показал президенту собранных им небольших роботов, наделенных способностью распознавать голос. Он велел роботам принять упор лежа, отжаться три раза, после чего постоять на голове и те выполнили его команды.

Путин также ознакомился с копиями летающих моделей самолетов времен Великой Отечественной войны, а также плавающих морских судов, среди которых был и реконструируемый корабль Петра I "Фаворитка", создаваемый по чертежам императора.

Курсанты предложили руководителю страны принять участие в символической церемонии закладки новой модели корабля "Полтава". Путин согласился и установил мидель-шпангоут на киль возводимой модели, после чего сказал: "Спасибо вам огромное! Молодцы!"

После этого президент осмотрел спортивный комплекс, в том числе бассейн, понаблюдал за тренировками воспитанников училища в прыжках в длину, побывал в пневматическом тире и заглянул в зал рукопашного боя, где немного пообщался с тренером.

 

Сейчас

18:10

Нотр-Дам накрывают брезентом

17:58

Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

17:32

В Махачкале и Грозном схватили членов ИГ

14:59

Первую подлодку-носитель "Посейдона" спустили на воду

11:51

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

11:17

Число жертв терактов на Шри-Ланке продолжает расти

11:05

Белоруссия приостановила поставки светлых нефтепродуктов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пойманные в Махачкале игиловцы собирались сбросить бомбу с квадрокоптера

Пойманные в Махачкале игиловцы собирались сбросить бомбу с квадрокоптера

36 минут назад
Первую подлодку-носитель "Посейдона" спустили на воду

Первую подлодку-носитель "Посейдона" спустили на воду

3 часа назад
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

29 минут назад
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

21 минута назад
Вода течет прямо с потолка: в Лефортовском тоннеле столицы потоп

Вода течет прямо с потолка: в Лефортовском тоннеле столицы потоп

1 час назад
288
Лазарев и Киркоров в преддверии "Евровидения" поделились подробностями подготовки

Лазарев и Киркоров в преддверии "Евровидения" поделились подробностями подготовки

6 минут назад
Сезон посадок под угрозой: москвичам пообещали ураганы в мае-июне

Сезон посадок под угрозой: москвичам пообещали ураганы в мае-июне

58 минут назад
Топ-10 регионов России с самыми высокими зарплатными ожиданиями

Топ-10 регионов России с самыми высокими зарплатными ожиданиями

5 часов назад
Дело Арашуковых: имущество арестовано, СК работает в 19 городах

Дело Арашуковых: имущество арестовано, СК работает в 19 городах

3 часа назад
Упал-отжался: суворовцы показали Путину уникальных роботов

Упал-отжался: суворовцы показали Путину уникальных роботов

1 час назад
Ирина Чериченко рассказала, как чуть не стала монашкой

Ирина Чериченко рассказала, как чуть не стала монашкой

3 часа назад
Гитлер бежал в Аргентину без челюсти? Российский историк ответил ФБР

Гитлер бежал в Аргентину без челюсти? Российский историк ответил ФБР

4 часа назад
В команде Зеленского пообещали рассказать правду о котлах Иловайска и Дебальцева

В команде Зеленского пообещали рассказать правду о котлах Иловайска и Дебальцева

6 часов назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

22.04.2019 12:35
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

21.04.2019 22:40
Нотр-Дам накрывают брезентом

Нотр-Дам накрывают брезентом

22 минуты назад
Злой рок Ирины Цывиной: в смерти актрисы появился "квартирный вопрос"

Злой рок Ирины Цывиной: в смерти актрисы появился "квартирный вопрос"

55 минут назад
В Германии пациентка очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка очнулась после 27 лет комы

1 час назад
В Китае запретили маджонг, покер, изображение трупов и крови

В Китае запретили маджонг, покер, изображение трупов и крови

2 часа назад
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение

На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение

3 часа назад
Враги народа! Трамп потребовал от журналистов NYT извиниться на коленях

Враги народа! Трамп потребовал от журналистов NYT извиниться на коленях

3 часа назад
Деление водителей на профи и любителей: в ГИБДД - против!

Деление водителей на профи и любителей: в ГИБДД - против!

3 часа назад
МИД рекомендует не ездить на Шри-Ланку. Как вернуть деньги за путевку?

МИД рекомендует не ездить на Шри-Ланку. Как вернуть деньги за путевку?

4 часа назад
В московской восьмиэтажке образовалась трещина после взрыва электросамоката

В московской восьмиэтажке образовалась трещина после взрыва электросамоката

4 часа назад
Объявлены российские цены на очень дерзкий Hyundai i30 N

Объявлены российские цены на очень дерзкий Hyundai i30 N

4 часа назад
На Шри-Ланке готовятся запретить ношение бурок и никабов

На Шри-Ланке готовятся запретить ношение бурок и никабов

5 часов назад
Не заметил: водитель задавил завязывающего шнурки школьника

Не заметил: водитель задавил завязывающего шнурки школьника

5 часов назад
17-летняя петербургская школьница напала с ножом на 11-летнего мальчика

17-летняя петербургская школьница напала с ножом на 11-летнего мальчика

5 часов назад
В Шереметьеве задержали авиадебошира, пытавшегося выйти из самолета во время полета

В Шереметьеве задержали авиадебошира, пытавшегося выйти из самолета во время полета

5 часов назад
На юго-востоке столицы вновь пахнет сероводородом, норма превышена в три раза

На юго-востоке столицы вновь пахнет сероводородом, норма превышена в три раза

5 часов назад
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

5 часов назад
СМС-мошенники опустошили счета сотен москвичей: преступники задержаны

СМС-мошенники опустошили счета сотен москвичей: преступники задержаны

5 часов назад
Судьи обвинили Порошенко в давлении на них

Судьи обвинили Порошенко в давлении на них

6 часов назад
Савченко вернулась из тюрьмы в Верховную раду спустя год

Савченко вернулась из тюрьмы в Верховную раду спустя год

6 часов назад
В пяти районах Подмосковья дачу на лето снять нельзя

В пяти районах Подмосковья дачу на лето снять нельзя

6 часов назад
В Латвии суд признал законной реформу русских школ

В Латвии суд признал законной реформу русских школ

6 часов назад
Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

6 часов назад
Названы продукты, которые нельзя употреблять при раке груди

Названы продукты, которые нельзя употреблять при раке груди

6 часов назад
Белоруссия приостановила поставки светлых нефтепродуктов

Белоруссия приостановила поставки светлых нефтепродуктов

7 часов назад
Крымскую энергосистему отрубили от России

Крымскую энергосистему отрубили от России

7 часов назад
Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

8 часов назад
Горячую воду в Москве начнут отключать после майских праздников

Горячую воду в Москве начнут отключать после майских праздников

8 часов назад
Токаев согласился баллотироваться на пост президента Казахстана

Токаев согласился баллотироваться на пост президента Казахстана

8 часов назад
Квартира, которой нет: интерес к жилью на котловане резко вырос

Квартира, которой нет: интерес к жилью на котловане резко вырос

8 часов назад
Автомобили Subaru отзывают из-за несовместимости с косметикой!

Автомобили Subaru отзывают из-за несовместимости с косметикой!

8 часов назад
Вести.net: Samsung отложил выход на рынок складного Galaxy Fold

Вести.net: Samsung отложил выход на рынок складного Galaxy Fold

9 часов назад
В Люксембурге умер великий герцог Жан

В Люксембурге умер великий герцог Жан

9 часов назад
Миллион Tesla превратят в роботакси, которые озолотят владельцев

Миллион Tesla превратят в роботакси, которые озолотят владельцев

9 часов назад
22 тысячи гектаров России охвачены огнем

22 тысячи гектаров России охвачены огнем

9 часов назад
"Девять жизней": криминальная мелодрама заставит зрителей попереживать

"Девять жизней": криминальная мелодрама заставит зрителей попереживать

22.04.2019 18:13
Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

19.04.2019 14:57
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

11.04.2019 15:14