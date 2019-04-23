В грузовик со скоростью 80 км/ч: авария в Дмитровском районе попала на видео

В подмосковном Рогачеве легковушка вылетела со второстепенной дороги и врезалась в бок фуры в минувший понедельник, 22 апреля.

По словам очевидцев, показания спидометра автомобиля застыли на отметке 80 километров в час. В машине сработали подушки безопасности, однако 25-летнему водителю все равно крепко досталось, в настоящее время он находится в реанимации с тяжелыми травмами.

Причины ДТП остаются не известными, поскольку виновник аварии пока не способен объяснить свои действия.