"Спартак" продолжит принимать матчи КХЛ на "ЦСКА-Арене"

Хоккейный "Спартак" продолжит принимать соперников в Континентальной хоккейной лиге на "ЦСКА-Арене". Представители спартаковцев подписали новое соглашение о сотрудничестве с комплексом сроком на два года.

Как уточняется на официальном сайте "красно-белых", что стороны удовлетворены совместной работой в предыдущем сезоне. "Мы рады, что в ближайшие два сезона "Спартаку" не придется уезжать с одной из самых комфортабельных арен России, — говорится в сообщении спартаковцев. – Здесь удобно играть нашим хоккеистам, а болельщикам – проводить досуг. Уверены, что эта новость обрадует многочисленных болельщиков "Спартака".

Напомним, что "Спартак" переехал на "ЦСКА-Арену" накануне старта минувшего сезона. Срок ранее подписанного контракта составлял один год.