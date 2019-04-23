Саровские школьники повредили танк времен Великой Отечественной войны

Юные жители Сарова во время исследования установленного на пьедестале танка ИС-2 оторвали ему топливный бак. "Забавы" школьников попали в объектив камеры наблюдения.

Памятник стараниями учащихся и преподавателей местного политехникума в 2015 году был существенно обновлен. Пара друзей днем 22 апреля решили внести коррективы в устройство бывшей боевой машины, но решение, судя по кадрам, было принято спонтанно.

Устав кататься на велосипедах, приятели отправились исследовать ИС-2, установленный на пьедестале на улице Ушакова. Просто взирать на окрестности с высоты мальчишкам было скучно, а потому они решили внести коррективы в облик военной техники и довольно быстро отбили ногами один из топливных баков. Подбирать трофей школьники не стали, но и с места удирать не спешили — на повреждения никто из прохожих не обратил внимания.

Нашли ли юных злоумышленников, остается неизвестным.