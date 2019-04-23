Злой рок Ирины Цывиной: в смерти актрисы появился "квартирный вопрос"

Появились новые версии смерти актрисы Ирины Цывиной — вдовы Евгения Евстигнеева, звезды сериалов "Кадетство" и "Полицейский с Рублевки".

Ирины Цывиной не стало 18 апреля 2019 года. Актриса лишь минувшей осенью отметила 55-летие. Ее смерть поразила родных и близких, поскольку Ирина никогда не жаловалась ни на какие недомогания. Знакомые вспоминают, что совсем недавно она была в хорошем расположении духа и строила планы на будущее.

Тело Цывиной обнаружил ее сын — Евгений Благонравов: Ирина лежала на полу и была уже мертва. Медики назвали причиной смерти инфаркт.

Незадолго до смерти актрису ограбили — украли драгоценности и дорогую картину. Цывина тогда заявила, что кражу картины кто-то заказал. Грабитель пока не найден.

Похороны прошли 22 апреля. Проститься с Ириной пришли родные и близкие, последний возлюбленный Денис Сердюков, крестница Александра Клименко. Прилетела дочь Цывиной Зина, с которой они были в разлуке 18 лет.

После сообщения о смерти Ирины Цывиной стали множиться слухи о том, что кончина актрисы не случайна. Некоторые вспоминают, что актриса жаловалась иногда на "злой рок", обращалась к экстрасенсам, принимала антидепрессанты и даже пила. В одном из последних интервью актриса призналась, что хотела бы уйти в монастырь.

Кроме того, выяснилось, что у Цывиной была любимая крестная дочь Саша Клименко, которую актриса прописала в своей квартире. Сын Цывиной считает, что девушка "обработала" его мать, чтобы прописаться в квартире.

Она носила маме алкоголь, а те, кто это делали, к сожалению, становились ей друзьями.

Между тем Денис Сердюков и подруги Ирины утверждают обратное: Саша помогала Цывиной, вела ее странички в соцсетях. А кризис, связанный со спиртным, весной прошел: актриса отлично выглядела и строила творческие планы, планировала сыграть новые роли.

Что же произошло в тот роковой день? Правда ли, что Ирина поссорилась сыном накануне смерти? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".